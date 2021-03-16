بلجود يشرف على تنصيب المدير العام الجديد للأمن الوطني

أشرف وزير الداخلية كمال بلجود، اليوم الثلاثاء، على تنصيب مراقب عام للشرطة، فريد زين الدين بن الشيخ مديرا عاما جديدا للأمن الوطني.

وبهذا يخلف فريد زين الدين بن الشيخ، خليفة أونيسي، على رأس المديرية العامة للأمن الوطني.

وذلك تنفيذا للمرسوم الرئاسي الصادر في 01 شعبان 1442هـ، الموافق لـ15 مارس 2021.

وجرت مراسم التنصيب بمقر المديرية بحضور المدراء ورؤساء المصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وأشاد بلجود من خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، بجاهزية كل من الجيش الوطني الشعبي وكذا الأمن الوطني، وارتقائها في مجال ضمان النظام العام، بفضل الآداء والتكوين الاحترافيين لأفرادها على الصعيدين الوطني والدولي، بأسلوب متطور يرفع من مستوى الوقاية، وما تجربة مكافحة وباء كورونا إلا دليل على تخصص المؤسسة الشرطية وإنسانية إطاراتها وأفرادها.

كما أكد الوزير، أن رئيس الجمهورية يحرص على ضرورة تطوير أداء المؤسسة الأمنية وتكييفه مع راهن الظروف الوطنية والعالمية، حيث يعمل على تشجيع كل برنامج تكويني ينصب في الارتقاء بالآداء الشرطي إلى مصاف العالمية ويوفر لذلك كافة الشروط اللوجستيكية والبشرية التي تضمن تكوينا وأداءً رفيع المستوى، يترجم بصدق مهارات إطارات وأفراد الشرطة في العمل التنسيقي مع مختلف القطاعات تحت لواء القانون خدمة للوطن والمواطن.

للإشارة، المدير العام للأمن الوطني، مراقب عام للأمن الوطني، السيد فريد زين الدين بن الشيخ، تقلد عدة مناصب سامية في جهاز الأمن الوطني، آخرها منصب مفتش جهوي لشرطة الوسط بالبليدة وهو حاصل على العديد من الشهادات الجامعية العليا وصاحب عدة بحوث ومؤلفات في علم الإجرام.