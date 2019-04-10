بلجود يطمئن مكتتبي “عدل” و “ال بي بي”

طمأن وزير السكن كمال بلجود مكتتبي صيغتي البيع بالإيجار والترقوي العمومي، بأن السكنات المخصصة لهم تسير بوتيرة عاديةحسب الاذاعة الوطنية.

وأوضح الوزير، خلال لقاء جمعه مع مدراء و إطارات القطاع أن مصالحه في إتصال دائم مع المسؤولين المحليين على مستوى الولايات

وذلك لمتابعة هذه البرامج السكنية بكل دقة.

وأكد الوزير بأن الدولة خصصت كل الإمكانيات المالية والمادية اللازمة للإستمرار في إنجاز البرامج.

وقال ذات المتحدث، أن عمليات تسليم المفاتيح ستتواصل بصفة منتظمة على نفس وتيرة السنة الماضية. نقلا عن الإذاعة الوطنية.