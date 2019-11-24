بلجود يعاين مشاريع قطاعه بأدرار

يقوم، وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود بزيارة عمل وتفقد لمشاريع التي تخص قطاعه بالجنوب الكبير.

وخصّص الوزير بلجود الزيارة الميدانية هذه المرة إلى ولاية أدرار، أين انطلق برنامج العمل من الولاية المنتدبة لتيميمون.

وقام المسؤول الأول في قطاع العمران بزيارة ميدانية إلى بعض المشاريع قيد الانجاز على مستوى هذه الولاية المنتدبة.

أين استفسر عن الصعوبات والعراقيل وبحث السبل الكفيلة لرفعها وتخصيص الحلول المناسبة.

وفي السياق، أعرب الوزير بلجود عن استحسانه بتسليم المرافق التربوية ببلدية قصر قدور، أين تم الدخول حيز الخدمة لمجمع مدرسي ومتوسطة.

كما أعرب له سكان المنطقة أن البلدية تعاني من نقص في الهياكل التربوية، وخاصة أنه لا توجد بها ثانوية، مايترتب عن التلاميذ قطع مسافات كبيرة للوصول إلى ثانوية قريبة.

ليسدي الوزير تعليمات إلى المدير المعني، للمباشرة الفورية في الاجراءات اللازمة التي تمكن من انطلاق الأشغال في الاجال القريبة

والعمل على تسليم الفضاءات البيداغوجية خلال السنة الدراسية المقبلة.