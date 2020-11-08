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بلجود يعزي عائلة المرحوم “علي فراغ” مدير المدرسة العليا للشرطة

الوطني
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بلجود يعزي عائلة المرحوم “علي فراغ” مدير المدرسة العليا للشرطة
بقلم خالد زوبيري

قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، اليوم الأحد، تعازيه الخالصة إلى عائلة المرحوم “علي فراغ” مدير المدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” الذي وافته المنية مساء أمس السبت.

وجاء في برقية تعزية للوزير بلحود:”بقلوب عامرة بالإيمان، ونفوس راضية بقضاء الله وقدره، وما يغمرها من بالغ التأثر وعميق الحزن، تلقيت خبر وفاة المرحوم علي فراغ طيب الله ثراه.”

وأضاف بلحود:”وإنه لا يسعني في عز بلائكم هذا إلا ان أعرب لكم بإسمي وبإسم كل إطارات وموظفي وزارة الداخلية عن تعازي الخالصة سائلا المولى عزوجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.”


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