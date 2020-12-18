بلجود يعزي في وفاة المجاهد والوزير الأسبق يزيد زرهوني

قدم وزير الداخلية، كمال بلجود، اليوم الجمعة، تعازيه، في وفاة المجاهد والوزير الأسبق، نور الدين يزيد زرهوني.

وجاء في التعزية “بقلب مؤمن بقضاء الله، بلغني نبأ وفاة المغفور له بإذن الله المجاهد نور الدين يزيد زرهوني”.

وأضاف “وإثر هذا المصاب الجلل أتقدم الى كافة عائلة الراحل باسمي الخاص وكافة اطارات وموظفي القطاع بخالص التعازي”.

وقد انتقل إلى رحمة الله، اليوم الجمعة، وزير الداخلية الأسبق، نور الدين زرهوني، عن عمر يناهز 83 سنة.

للإشارة، فإن الراحل نور الدين زرهوني، من مواليد 1937 في تونس وأصله من مدينة ندرومة في تلمسان.

والتحق زرهوني بالعمل الدبلوماسي، حيث عين سفيرا للجزائر في واشنطن، ثم في مكسيكو، ثم في طوكيو.

وأخيرا، تم تعيينه عينه وزيرا للداخلية من 1999 الى 2010.