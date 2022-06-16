بلجود يكشف عن عمليات التوظيف والإدماج بقطاع البلدية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود اليوم الخميس، عن عمليات التوظيف والإدماج بقطاع البلدية.

وفي هذا السياق أوضح الوزير خلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن قطاع البلدية ورغم أنه معني باجراءات تجميد التوظيف، إلا أن مصالحه الوزارية قامت بتوظيف 2500 سائق نقل مدرسي.

كما أكد الوزير عن ادماج 6400 عون بلدية خلال هذه السنة، مضيفا أن العملية متواصلة، والانتهاء منها سيكون قبل نهاية السنة.

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كما كشف وزير الداخلية كمال بلجود، أن الجزائر إستأجرت طائرة لإطفاء الحرائق من روسيا الإتحادية. حيث هبطت مساء أمس بمطار هواري بومدين طائرة الإطفاء من طراز “Berieve BE 200” مستأجرة لمدة ثلاثة أشهر. للتدخل في عمليات إطفاء حرائق الغابات.

وكان حاضرا عند وصول الطائرة وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود. بالإضافة كذلك إلى المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف.

وقال وزير الداخلية كمال بلجود في تصريح للصحافة، إن الجزائر شهدت العام الماضي حرائق غابات. سخرنا خلالها كل الوسائل إلا أننا عاينا أن الوسائل التي تتوفر عليها الجزائر لم تكن كافية لمواجهة مثل هذه الحرائق ذات الحجم الاستثنائي. مشيرا إلى أنه بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية. تم اللجوء إلى حل الإستئجار لدى بعض الدول. وكان هناك رد من دولة واحدة واليوم هذه الطائرة موجودة هنا في الجزائر.

وأعلن بلجود، أن الطائرة إستأجرت لمدة ثلاثة أشهر من 15 جوان إلى 15 سبتمبر المقبل. مشددا على أنها قاذفة فريدة ذات قدرة كبيرة. يمكنها التدخل في جميع الأماكن. والتي تشكل وسيلة إضافية لمساعدة عناصر الحماية المدنية.

كما كشف بلجود بأن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات العام الماضي بعد الحرائق التي شهدتها البلاد. لاقتناء أربع طائرات إطفاء من طراز Berieve BE 200. وتم تقديم الطلب رسميا حيث من المتوقع استلام الطائرة الأولى بالجزائر في نهاية شهر ديسمبر المقبل. بينما ستصل الطائرات الثلاث المتبقية خلال الربع الأول من العام المقبل.

للإشارة تعد طائرة Berieve BE 200 نموذج متخصص في مكافحة حرائق الغابات. كما تحوز على سعة 12000 لتر مجزأ. مما يسمح بإنزال جوي وفقا للاحتياجات التشغيلية.

كما يمكنها التحليق على ارتفاع منخفض وبسرعة إبحار تزيد عن 500 كم/ ساعة. والتوقف في البحر خلال 14 ثانية. كما يمكنها إعادة التزود بالوقود على مهبط الهبوط وفقا للورقة الفنية المقدمة من الحماية المدنية.