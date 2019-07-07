بلجود يلزم مديريه بتسليم سكنات عدل في 7 ولايات قبل نهاية سبتمبر

أعطى وزير السكن والعمران كمال بلجود تعليمات صارمة، بضرورة رفع كل العراقيل المطروحة التي تعيق تسليم السكنات،

سواء تلك التي تخص قطاع السكن مباشرة،أو التي تخص القطاعات الأخرى، حيث أمر الوزير خلال لقاء جمعه اليوم بمديري قطاعه

ببرمجة لقاءات عمل مع مسؤولي هذه القطاعات، كما ألح على توزيع هذه السكنات في الآجال المحددة، ورفع التحدي لوضعها

تحت تصرف المواطنين، وذلك خلال إشرافه على لقاء تقييمي، يخص برنامج سكنات عدل1، لسبعة 7 ولايات،هي بومرداس، البويرة، تيزي وزو،

بجاية، ورقلة، المدية وجيجل، حيث حضر اللقاء المدراء المركزيون للوزارة، المدير العام لوكالة عدل، مدراء السكن والتعميير للولايات المعنية،

والمدراء الجهويين لوكالة عدل، أين التزم المدراء التنفيذيون لهذه الولايات وكذا المدير العام لوكالة عدل،بتسليم هذه المشاريع نهاية شهر سبتمبر.