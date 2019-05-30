بلجود يُشدد على الاسراع في انجاز المرافق المخصصة للدخول المدرسي القادم في الأحياء السكنية الجديدة

شدّد وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود، على مدراء التجهيزات العمومية للولايات، بضرورة الاسراع في تسليم المرافق والتجهيزات المخصصة للدخول المدرسي القادم، على مستوى البرامج السكنية المنجزة والتي في طور الانجاز .

وقال الوزير خلال لقاء جمعه اليوم الخميس، مع مدراء التجهيزات العمومية بالولايات واطارات قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، لدراسة الحصيلة التقيمية للمرافق والتجهيزات العمومية المخصصة للدخول المدرس القادم من متوسطات ، ثانويات و المرافق العمومية ” والمسجلة على مستوى السكنات المنجزة حديثا و التي لاتزال في طور الانجاز .

“انه الاسراع في وتيرة الانجازات من شانه التخفيف بنسبة كبيرة الضغط على التلميذ خلال الدخول الاجتماعي القادم.

كما أكّد كمال بلجود ، أنه ستكون لقاءت أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة للوقوف على الحصيلة ومدى تطبيق وتنفيذ التعهدات المتخذة من طرف أصحاب المشاريع.