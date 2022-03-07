بلجود يُشيد بمجهودات نساء الحماية المدنية في مجابهة كورونا

أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الاثنين، بالمجهودات المبذولة من طرف نساء الحماية المدنية لاسيما خلال جائحة كورونا.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس من كل سنة، نوّه وزير الداخلية في كلمة له بالمجهودات المبذولة من نساء القطاع لاسيما خلال جائحة كورونا من خلال التكفل بالمرضى واسعافهم.

معربا في السياق ذاته، عن اعتزازه بأدائها إلى جانب الرجل في مجابهة المخاطر وخدمة الوطن.

كما دعا المرأة في الحماية المدنية الى مضاعفة الجهود، حتى تكون في مستوى الرهانات والتحديات، التي تنتظر قطاع الحماية المدنية.

ولتكون أيضا في قوى طليعة الاصلاح وحصن من الحصون الضامنة لاستقرار البلاد ورقيها وحصانتها.

بالمقابل أكد الوزير، أن الوزارة لاتدخر جهدا في توفير كل الظروف والعمل على ترقية المرأة على مستوى القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، واعطائها حقها لتولي المناصب العليا والوظائف السامية.

كما توجه بلجود بالمتاسبة، الى كافة النساء العاملات قي قطاع الداخلية، و الحماية المدنية بالقطر الوطني بالتحية والتقدير، وهذا لما يقمن به في خدمة المجتمع متحدين كل الصعاب.

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