بلجود يُشيد بمجهودات نساء الحماية المدنية في مجابهة كورونا
أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الاثنين، بالمجهودات المبذولة من طرف نساء الحماية المدنية لاسيما خلال جائحة كورونا.
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس من كل سنة، نوّه وزير الداخلية في كلمة له بالمجهودات المبذولة من نساء القطاع لاسيما خلال جائحة كورونا من خلال التكفل بالمرضى واسعافهم.
معربا في السياق ذاته، عن اعتزازه بأدائها إلى جانب الرجل في مجابهة المخاطر وخدمة الوطن.
كما دعا المرأة في الحماية المدنية الى مضاعفة الجهود، حتى تكون في مستوى الرهانات والتحديات، التي تنتظر قطاع الحماية المدنية.
ولتكون أيضا في قوى طليعة الاصلاح وحصن من الحصون الضامنة لاستقرار البلاد ورقيها وحصانتها.
بالمقابل أكد الوزير، أن الوزارة لاتدخر جهدا في توفير كل الظروف والعمل على ترقية المرأة على مستوى القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، واعطائها حقها لتولي المناصب العليا والوظائف السامية.
كما توجه بلجود بالمتاسبة، الى كافة النساء العاملات قي قطاع الداخلية، و الحماية المدنية بالقطر الوطني بالتحية والتقدير، وهذا لما يقمن به في خدمة المجتمع متحدين كل الصعاب.
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بلجود: الحماية المدنية مؤسسة هامة بالدولة وسنواصل دعمها
كما أكد وزير الداخلية، كمال بلجود، أن قطاع الحماية المدنية يبقى من مؤسسات الدولة الهامة التي توليها كل الرعاية والاهتمام.
وأوضح الوزير، أن الدولة ستواصل دعم هذه المؤسسة، بكل الوسائل المادية والبشرية وتوفير الظروف الموالية للقيام بالمهام المنوطة بها.
وأكد الوزير، في كلمة له خلال مراسم الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، أن هذا الجهاز يتمتع بالاحترافية العالية بالتعامل مع مختلف الكوارث وذلك بالخبرة التي اكتسبها خلال سنين.
كما توجه الوزير، بالشكر لكافة أفراد هذا السلك، مترحما على الأرواح الطاهرة ممن وافتهم المنية بهذا القطاع خلال تأدية مهامهم.
كما نوه الوزير، بالتضحيات الجسام لأفراد الحماية أثناء مجابهة وباء كورونا. حيث تحدوا كل الصعاب والأخطار خدمة لأخوانهم، مضحين بالنفس والنفيس من أجل التكفل بالمصابين. بالإضافة إلى مشاركتهم في عمليات التوعية والتحسيس والتعقيم.