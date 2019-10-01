بلجود: 50 ألف وحدة سكنية إضافية بصيغة “LPA”.. والأشغال بالعاصمة ستنطلق قريبا

كشف وزير السكن والعمران كمال بلجود، أن حصة سكنات الترقوي المدعم قد ارتفعت لتصل إلى 120 ألف وحدة سكنية عبر الوطن.

وأوضح الوزير على هامش توزيع سكنات “عدل1″، أن عدد السكنات بلغ 70 ألف وحدة كانت مسجلة بعنوان سنة 2018.

وأشار بلجود، إلى أن العدد إرتفع إلى 120 ألف وحدة بزيادة تقدر بـ 50 ألف سكن لتلبية الطلب المتزايد عليها.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن هذه الصيغة تعني المواطنين ذوي الدخل من 0 إلى 6 مرات الأجر القاعدي الأدنة المضمون.

وهو ما يعطي فرصة التسجيل بها من العاطل إلى العامل الذي يتقاضى 108 ألف دينار شهريا.

وتابع يقول أن ورشات الترقوي المدعم قد تم الإنطلاق فيها عبر العديد من الولايات مع ضبط القوائم والمرقين.

أما بالنسبة للجزائر العاصمة فالعملية أخذت وقتا طويلا لتحديد القطع الأرضية المخصصة لإنجاز المشاريع بسبب مشكل العقار.

وأوضح الوزير، أن مشكل العقار قد تم إحتواؤه نهائيا بالعاصمة فيما ستنطلق الأشغال في القريب العاجل.

وأكد بلجود،أنه تم إتخاذ جملة من التدابير والإجراءات لتفادي الأخطاء السابقة المسجلة في صيغة السكن الإجتماعي التساهمي.

أما الأموال المرصودة لهذا البرنامج ستكون تحت إشراف الصندوق الوطني للسكن لإضفاء الشفافية في التسيير والتوزيع.