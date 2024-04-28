بلجيكا: القبض على رجل لديه 6 ملايين يورو غرامات

أدت عملية تفتيش للشرطة نظمت في جنوب مقاطعة ليمبورغ إلى اعتقال سائق سيارة له تاريخ مذهل.

وبعد التحقق، أدركت الشرطة أنه تراكمت عليه غرامات غير مدفوعة تصل إلى 6,238,607 يورو.

وفي حديثه إلى RTL.be، أكد فيليب زيفين، المحامي الجنائي البلجيكي. أنه من المستحيل أن يكون هذا مرتبطًا فقط بالمخالفات المرورية.

ويقول: “مقابل غرامة قدرها 6 ملايين يورو. سيتعين علينا إحصاء حوالي 2000 إدانة من الشرطة، وهو أمر مستحيل”.

“من ناحية أخرى، يمكن أن يحدث هذا في المحاكم الجنائية، ولا سيما الغرامات في قضايا الاتجار بالبشر. حيث غالبًا ما تكون الغرامات مرتفعة جدًا لأن الغرامة الأولية تتضاعف بعدد الضحايا. وفي قضايا الاتجار بالمخدرات أيضًا”.