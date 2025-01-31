بلجيكا تؤكد دعمها لقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية

جدد وزير الخارجية البلجيكي، برنارد كوينتين، موقف بلاده الداعم لقرار مجلس الأمن رقم 2703، الذي يساند مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو).

وأكد الوزير أن بلجيكا تلتزم بموقفها الثابت، الذي سبق أن عبّر عنه الوزير الأول البلجيكي. بشأن دعم الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية عادلة، دائمة، ومقبولة من جميع الأطراف. مع التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في هذا الملف.

ويأتي هذا التأكيد ليعكس تمسك بلجيكا بالموقف الأممي بعيدًا عن الطروحات الأحادية. مثل مبادرة “الحكم الذاتي” التي تروج لها المملكة المغربية بدعم من فرنسا. والتي لم تتبنها الأمم المتحدة مطلقًا كحل نهائي للنزاع.

وفي المقابل، تشدد بروكسل على ضرورة احترام القرارات الأممية، باعتبارها المرجعية الأساسية لحل النزاع. وفق ما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر استفتاء حر ونزيه.