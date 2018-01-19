بلجيكا تتخلى عن مهمتها في مالي لصالح إسبانيا

أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية في بيان لها، أنها ستبدأ في تقليص جيشها في مالي على دفعتين وتسليم الشعلة لصالح إسبانيا.

وتفيد تقارير أمنية،أن عناصر الجيش البلجيكي،الذين يفوق عددهم المئتين، أسندت إليهم مهمة تدريب الجيش المالي في إطار عمل البعثة الأوروبية.

حيث قامت بتدريب أكثر من 10 آلاف جندي على عدة مهمات عسكرية.

من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري تابع للجيش البلجيكي، أن تخليهم عن هذه المهمة لا يعني انسحابهم كليا من مالي.

وأضاف، أن بلادهم ستعزز عناصر بعثة الأمم المتحدة في المنطقة، وهذا بإرسالها 200 عسكري للبعثة في 2018.