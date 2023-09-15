بلجيكا تجرد مغربيين من جنسيتهم المزدوجة

قالت السلطات البلجيكية إن البلاد ستجرد خمسة مواطنين مزدوجي الجنسية من جنسيتهم البلجيكية. لتورطهم في هجمات 22 مارس 2016.

وقال مكتب المدعي العام الاتحادي، عبر بلاغ رسمي، إن أحد الأشخاص المتورطين في الهجمات، محمد عبريني. وهو مواطن بلجيكي مغربي، سيحكم عليه بالسجن 15 سنة بالإضافة إلى تجريده من جنسيته البلجيكية.

وتعليقًا على هذه المسألة تحديدًا، قال المدعي العام برنار ميشيل إنه على الرغم من الحكم على عبريني في باريس. إلا أنه يجب أن يُحكم عليه في بلجيكا أيضًا، ولا ينبغي تخفيف عقوبته بهذه الذريعة.

“في مواجهة مثل هذه الحقائق البغيضة، لا يمكن وصف سوى السجن مدى الحياة بأنه متناسب. وجاء في بيان المدعي العام ميشيل: “لا ينبغي تخفيف عقوبته بحجة أنه محكوم عليه في باريس”.

وأضاف أن عبريني أثبت أنه لا يمكن الوثوق به، ولهذا السبب يجب على بلجيكا تجريده من جنسيته البلجيكية.

“لقد انقطعت العلاقة بين المجتمع البلجيكي ومحمد عبريني، وهذا خطأه وحده. وأضاف المدعي العام ميشيل أنه خان بلاده.

أما بالنسبة للأشخاص الآخرين المتورطين في الهجمات، فقد كشفت السلطات أن اثنين منهم. علي الحداد الصوفي وبلال المخوخي، هما أيضا بلجيكيان مغربيان، وآخر هو هيرفي باينغانا موهيروا، بلجيكي رواندي.

كما سيتم تجريدهم جميعًا من جنسيتهم البلجيكية. وبالإضافة إلى تجريدهم من جنسيتهم البلجيكية، قالت السلطات إنها تريد أيضًا قطع الروابط القانونية والإدارية لهؤلاء الأشخاص مع بلجيكا.

وهذا يعني أنه بمجرد انتهاء المحاكمة واتخاذ القرار. لن يتمكن الأشخاص المعنيون من دخول الأراضي البلجيكية ولن يتمتعوا بأي حقوق اجتماعية.

وبالإضافة إلى ما سبق، طلبت النيابة العامة الاتحادية الحكم أيضا على أسامة عطار. وهو بلجيكي مغربي يفترض أنه مات، بالسجن المؤبد.

وفي حين لا توجد بيانات رسمية عن مكان وجود أتار، تعتقد السلطات البلجيكية أنه على قيد الحياة ويجب الحكم عليه.

وقال المدعي العام بول سومرز: “لا توجد جريمة أخطر من تلك التي ارتكبها في بروكسل. وخاصة بعد هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015، والتي كان هو أيضًا العقل المدبر لها”.