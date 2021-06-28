بلجيكا تحبس أنفاسها قبل مواجهة إيطاليا

تعرض منتخب بلجيكا لضربة موجعة بعد إصابتي نجميه “كيفين دي بروين” و”إيدين هازارد” في مباراتهم أمام البرتغال واحتمال غيابهما عن مواجهة المنتخب الإيطالي في ربع نهائي يورو 2020.

وأكد المدرب “مارتينز”، أن كلا اللاعبين سيخضعان لفحوصات في بلجيكا قبل اتخاذ أي قرار بشأنهما، كما أكد أيضا “هازارد” أنه لا يعلم إن كان سيواصل المشوار مع منتخب بلاده، لكنه سيبقى حتى نهاية اليورو مع المجموعة.

في نفس السياق، فإن إصابة “دي بروين” تجعله بنسبة كبيرة خارج حسابات مدربه في المباريات المتبقية، خاصة أنه كان يعاني من إصابة في نفس المنطقة.