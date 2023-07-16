بلجيكا تحرم مواطني 8 دول من الحصول على الحماية الدولية

سيتعين على مواطني ثماني دول، بما في ذلك خمس دول من غرب البلقان، تقديم دليل أقوى وواضح على أن وطنهم ليس آمنًا. على وجه التحديد بالنسبة لهم، حتى يتمكنوا من الحصول على الحماية الدولية في بلجيكا في المستقبل.

في 10 جويلية الماضي، نشرت الجريدة الرسمية البلجيكية قائمة تمت مراجعتها من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. التي تعتبر دولًا آمنة.

وتتألف من ألبانيا ، والبوسنة والهرسك ، وجمهورية مقدونيا الشمالية ، وكوسوفو ، والجبل الأسود، وصربيا ، والهند ، وجورجيا.

ووفقًا لمكتب المفوض العام للاجئين وعديمي الجنسية (CGRS) في البلاد. فإن إدراج بلد المنشأ باعتباره بلدًا آمنًا يمكن أن يكون له بعض العواقب المحددة للإجراء الذي يتعين على المتقدمين للحصول على الحماية الدولية. اتباعه في هذا المكتب ولإجراء الاستئناف. في مجلس التقاضي لقانون الأجانب.

“يمكن اعتبار بلد المنشأ آمنًا إذا لم يكن هناك اضطهاد بشكل عام ومستمر أو خطر التعرض لضرر جسيم. من أجل تحديد ما إذا كانت الدولة آمنة. يتم أخذ الوضع القانوني وتطبيق القانون والأوضاع السياسية العامة في البلاد في الاعتبار.

وتم اتخاذ القرار بشأن القائمة الجديدة في وقت مبكر من 7 أفريل، ولكن تم نشره في الجريدة الرسمية يوم الاثنين الماضي فقط. تتم مراجعة القائمة كل عام ، وهذه البلدان نفسها موجودة فيها منذ عام 2020.

وفقًا لشبكة الهجرة الأوروبية، تقدم أكثر من 100000 شخص للحصول على الحماية في بلجيكا العام الماضي وحده. أكثر من 63000 منهم من الأوكرانيين الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة.