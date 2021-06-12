بلجيكا تسحق روسيا بثلاثية ضمن منافسات المجموعة الثانية

حقق منتخب بلجيكا فوزا ثمينا على مضيفه منتخب روسيا بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء السبت، على ملعب “غازبروم أرينا” فى روسيا، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية من كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

وأنهى منتخب بلجيكا الشوط الأول من اللقاء متفوقا بثنائية نظيفة، حيث افتتح النجم روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، التهديف فى الدقيقة العاشرة، بعدما استغل خطأ من مدافع روسيا، ويسدد الكرة على يسار الحارس، ثم ذهب إلى الكاميرا ووجه رسالة إلى زميله الدنماركى كريستيان إريكسن الذى تعرض لإصابة خطيرة خلال مواجهة فنلندا، قائلا: “كريس أنا أحبك”.

وأضاف توماس مونييه، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، ثانى أهداف منتخب الشياطين الحمر فى الدقيقة 34، بعد متابعته كرة مرتدة من حارس روسيا ليضعها فى الشباك.

وفى الشوط الثانى، نجح روميلو لوكاكو، نجم المنتخب البلجيكي، فى إضافة الهدف الشخصى الثانى له والثالث لفريقه فى الدقيقة 88 من زمن اللقاء، بعد تلقيه تمريرة من توماس مونييه أنفرد بالمرمى ووضعها على يسار الحارس لحظة خروجه من مرماه، ليصبح أول لاعب فى النسخة الحالية من البطولة يسجل ثنائية.