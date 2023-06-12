بلجيكا تهنئ الجزائر على انتخابها عضواً غير دائم بمجلس الأمن

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيرته البلجيكية، حاجة لحبيب، التي هنّأت الجزائر على انتخابها عضواً غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2024-2025.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد استعرض الطرفان بهذه المناسبة، تطور العلاقات بين البلدين، في شقيها السياسي والاقتصادي، وتطرقا إلى علاقات الشراكة التي تربط بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

كما تبادلا وجهات النظر حول أولويات عهدة الجزائر المقبلة بمجلس الأمن وكذا حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجه دول وشعوب هذه المنطقة. يضيف المصدر نفسه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.