بلجيكا تُبدي اهتمامها بتعزيز التعاون مع الجزائر في مجال المحروقات

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، السفير المبعوث الخاص لأمن الطاقة والمواد الخام الحرجة بوزارة الخارجية البلجيكية، غيرت مويل، والذي عبر عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجزائر، لا سيما في مجال المحروقات وصناعة النفط والغاز.

وحسب بيان للوزارة، خصص هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال المحروقات وصناعة النفط والغاز. واستعراض فرص الاستثمار والشراكة بين مجمع سوناطراك والشركات البلجيكية عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة. لا سيما في مجالات التكرير والبتروكيمياء.

كما تناولت المحادثات سبل تعزيز العلاقات التجارية في مجالات النفط والغاز الطبيعي وغاز البترول المميّع والمنتجات البترولية. إلى جانب مناقشة آليات دعم الاستثمار وتطوير الشراكات بين مؤسسات البلدين. بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات في صناعة النفط والغاز، وكذا تطوير صناعة المعدات وترقية المحتوى المحلي.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى فرص توسيع التعاون في مجالات الاستكشاف، وتشجيع الاستثمار، وتبادل الخبرات. بما من شأنه تعزيز تثمين الموارد الطبيعية وخلق قيمة مضافة للطرفين.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الدولة حرص الجزائر على ترقية شراكات متوازنة ومربحة للطرفين. قائمة على مبدأ المنفعة المشتركة ونقل المعرفة، مع تثمين الإمكانات الوطنية.

مشيدا بالإمكانات التي تتوفر عليها الجزائر، ومؤكدا استعداد المؤسسات البلجيكية لتكثيف حضورها واستثماراتها في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.