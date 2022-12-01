بلجيكا تُودع المونديال.. وكرواتيا تُرافق المغرب لثمن النهائي

ودع أمسية اليوم الخميس مُنتخب بلجيكا منافسة كأس العالم 2022 الجارية وقائعها بقطر من دور المجموعات.

وذلك بعد التعادل السلبي أمام كرواتيا في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة السادسة الذي جرى بملعب أحمد بن علي.

حيث احتل مُنتخب بلجيكا المركز الثالث في المجموعة بـ4 نقاط، بينما احتلت كرواتيا المركز الثاني بـ5 نقاط.

وتصدر المُنتخب المغربي مجموعته بفوزه أمام كندا بهدفين لهدف في المباراة الثانية من المجموعة التي جرت بملعب الثمامة.

وسجل للمغرب، حكيم زياش، ويوسف النصيري في الدقيقتين الـ4 والـ23 لتتصدر المجموعة بـ7 نقاط.

بينما وقع لكندا التي تذيلت المجموعة بـ0 نقطة اللاعب، نايف أكرد، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ40.