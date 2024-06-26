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الرياضة

بلجيكا ورومانيا يبلغان الدور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا

بقلم عزبز طالبي
بلجيكا ورومانيا يبلغان الدور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا
بلجيكا
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تأهل كل من منتخب بلجيكا ورومانيا، اليوم الأربعاء، إلى الدور الـ 16 من منافسة بطولة أمام أوروبا المقامة حاليا بألمانيا.

وحقق منتخب بلجيكا التأهل بشق الأنفس بعد فرض التعادل أمام منتخب أوكرانيا، كوصيف خلف صاحب المرتبة الأولى، منتخب رومانيا الذي حقق مفاجأة مدوية، بعد تحقيق التعادل مجددا أمام منتخب سلوفاكيا.

وسيصطدم القائد دي بروين ورفقائه بمنتخب فرنسا في قمة كروية خالصة بذكريات الماضي.

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