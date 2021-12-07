بلحاج “الجزائر قادرة على تجاوز مصر و صلاح مظلوم “

أبدى الدولي الجزائري الأسبق نذير بلحاج تفاؤله الكبير بتجاوز المنتخب الوطني المحلي عقبة مصر اليوم في كأس العرب.

وأكد بلحاج أن مجيد بوقرة قادر على قيادة اللاعبين للتأهل إلى الدور الربع النهائي وتخطي عقبة مصر بتصريح للإعلام المصري. كما قال “صحيح أن مصر تمتلك أجنحة هجومية قوية، والمباراة ستكون بين منتخبين عريقين ومن العيار الثقيل”.

و قال أحد نجوم المباراة الشهيرة بأم درمان “المنتخب الوطني يحقّق مسيرة رائعة من اللا هزيمة”. في حين “ونحن قادرون على تقديم مباراة مميزة ضد مصر وتحقيق الانتصار في النهاية”.

كما كشف خريج مدرسة ليون، بلحاج أن الكتيبة الوطنية والمصرية يقدمان ما عليهما. “المنتخبان يقدمان بطولة جيدة في كأس العرب، والبطولة تقدم إثارة بشكل جيد حتى الآن في قطر”.

وأعطى بلحاج رأيه فيما يقدمه نجم الكرة المصرية محمد صلاح، قائلا “صلاح، أعتبره لاعب مظلوم”. كما تابع “ظلم كذلك بحصوله على المركز السابع في المنافسة على الكرة الذهبية”.

كما ختم بلحاج “صلاح من بين أفضل اللاعبين في العالم خلال السنوات الماضية ويقدم مستويات مميّزة مع فريقه ليفربول”. يذكر، ان مباراة الجزائر ومصر تلعب اليوم على 20:00 سا بالتوقيت المحلي بملعب “الجنوب” بوكرة القطرية.

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وسيكون المنتخب الوطني على موعد مع تنشيط مباراة قوية ومثيرة اليوم أمام مصر في منافسة كأس العرب، التي وصفت بـ “النهائي المبكّر”.

وستلعب المباراة بداية من الـ 20:00 سا بالتوقيت المحلي بملعب “الجنوب” بالوكرة القطرية، وهي المؤهلة مباشرة إلى الدور الربع النهائي من كأس العرب، لتعيد مرة أخرى أذهان الجماهير الجزائرية والمصرية إلى موقعة “ام درمان” الشهيرة.

ويبدو أن الحظ و”المكتوب” أصبح يلعب دوره الكبير في المواجهات المباشرة بين المنتخبين التي تكون “فاصلة” في تاريخ اللعبة.

يحدث هذا، في ظل المنافسة الشرسة بين الكرة الجزائرية والمصرية، وتفوّق طفيف للكرة الجزائرية في الوقت الراهن، بدليل المرتبة المريحة للمنتخب الأول في ترتيب الفيفا العالمي.

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