بلحاج.. “المستشفيات المختلطة الكبرى ستقدم الإضافة للجزائر”

ثمّن البروفيسور رشيد بلحاج رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين، اليوم الخميس، إطلاق تجربة المستشفيات المختلطة الكبرى. كما اعتبرها إضافة نوعية للمنظومة الصحية في الجزائر.

وقال مدير الأنشطة الطبية وغير الطبية بمستشفى مصطفى باشا للإذاعة الوطنية، إنّه “من شأن المستشفيات المختلطة الكبرى أن تضيف الكثير”. “مثل المستشفى الجزائري القطري الألماني الذي سيتم البدء في تجسيده قريبًا”.

كما تابع بلحاج: “35 فئة طبية في الجزائر وجب مراعاتها ماديًا وتكوينيًا، والاهتمام ببلورة مساراتها المهنية”. وأضاف: “المطلوب هو تثمين الموارد البشرية وتفعيل الرأسمال البشري وتخفيف الإجراءات الإدارية”. مشيرًا إلى أنّ “الاختصاصات الطبية تتطلب تكوينًا مستمرًا، والحل يلوح بعدما صارت الصحة من أولويات الدولة”.

وقدّر رئيس نقابة الأساتذة والباحثين الجامعيين، بوجوب ايجاد حلول جذرية ودائمة للمنظومة الصحية. وذاك موصول برقمنة الملفات الطبية للمرضى، وتسخير الوسائل المادية والموارد البشرية اللازمة.

وأمر وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، مختلف المديريات وعلى رأسها المفتشية العامة، بتشكيل فرق معاينة للوقوف على الوضعية التي تتواجد عليها المؤسسات الصحية.

وحسب بيان للوزارة، جاءت هذه التعليمات، في اجتماع تنسيقي عقده الوزير صبيحة اليوم الأحد مع إطارات الوزارة.

كما أكد الوزير على أهمية تقديم تقارير دورية للمفتشية العامة للوزارة ترصد الوضعية الحالية لكافة الهياكل الصحية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني.

وتتعلق التقارير، بالنظافة الإستشفائية والاستقبال والتوجيه وتوفير الأدوية للمرضى وكذا الصيانة الدورية للتجهيزات والمعدات.