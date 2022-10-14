بلحاج: “ثقتي كبيرة في قدرتنا على التأهل في رابطة الأبطال”
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس شباب بلوزداد، محمد بلحاج، ثقته الكبيرة في فريقه لتجاوز عقبة جوليبا المالي، والتأهل لدور المجموعات من رابطة أبطال.
وصرح بلحاج، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “لدي ثقة كبية في قدرتنا على ضمان التأهل على حساب جوليبا، ولا خوف على فريقنا”.
كما أضاف: “صحيح أن اللاعبين تأثروا بأول خسارة لهم هذا الموسم والتي كانت أمام جوليبا، لكنهم استعادوا الثقة في قدرتهم على الذهاب بعيدا في رابطة الأبطال”.
وتابع محمد بلحاج: “في حال تأهلنا على حساب جوليبا، نتمنى أن نعود للاستقبال بملعب “5 جويلية” في الأدوار المقبلة من هذه المنافسة”.
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