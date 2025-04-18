بلحاج يتوج بلقب البطولة القطرية مع السد لفئة أقل من 19 سنة

حقق الدولي الجزائري الأسبق، نذير بلحاج، اليوم الجمعة، إنجازا جديدا في مشواره التدريبي على رأس العارضة الفنية لفريق السد القطري لأقل من 19 عاما.

وتوّج نذير بلحاج، رفقة فريق السد لأقل من 19 عاماً، بلقب الدوري القطري، وهو الذي سبق له قيادة شبان السد للتتويج بكأس الاتحاد في صنف أقل من 17 عاما.

علماً أن نادي السد الأول توّج بلقب البطولة القطرية للمرة الـ18 في تاريخه، وشارك في هذا الإنجاز لاعبو المنتخب الوطني، يوسف عطال وآدم وناس وعبد الصمد بوناصر.

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