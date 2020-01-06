بلحاج يختار أربع جزائريين في التشكيلة الإفريقية

الرياضة
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بلحاج يختار أربع جزائريين في التشكيلة الإفريقية
بقلم كريم.تيغرمت

رشح الدولي الجزائري السابق نذير بلحاج، أربعة لاعبين جزائريين، للتواجد ضمن التشكيلة الأفضل في إفريقيا لسنة 2019.

وكشف موقع “الكابتن” العربي، عن التشكيلة الأفضل في إفريقيا لسنة 2019، بالنسبة له، التي اختارها المدافع السابق للخضر، والتي ضمت كل من:

أندريه أونانا (حارس الكاميرون)، يوسف عطال (الجزائر)، بن عطية (المغرب)، كوليبالي (السنغال)، بن سبعيني (الجزائر).

واختار بلحاج، في وسط الميدان، إدريسا جايي (السنغال)، رياض محرز (الجزائر)، حكيم زياش (المغرب)، ساديو ماني (السنغال).

وفي خط الهجوم، اختار نذير بلحاج، الثنائي، محمد صلاح (مصر)، وبغداد بونجاح (الجزائر).

يذكر أن الكشف عن أفضل تشكيلة في إفريقيا لسنة 2019، سيتم غدا الثلاثاء بمصر، خلال حفل توزيع جوائز “الكاف”.


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