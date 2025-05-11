بلحاج يستقبل وفدا عن المحكمة الدستورية لجمهورية زيمبابوي

استقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، وفدا عن المحكمة الدستورية لجمهورية زيمبابوي. برئاسة قاضي القضاة ورئيس المحكمة الدستورية والعليا،لوك مالابا، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر من 10 إلى 13 ماي.

وتهدف هذه الزيارة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون والتشاور بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الزيمبابوية, في مختلف فضاءات العدالة الدستورية. لاسيما في إطار مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية.الإفريقية، و كذا مشاركتهما الفعالة في المكتب التنفيذي لذات المؤتمر.

وشكل هذا اللقاء، الذي جرى بمقر المحكمة الدستورية، بحضور أعضاء من المحكمة وإطاراتها، فرصة لاستعراض سبل تعزيز التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات. واستنباط أفضل الممارسات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية.

وبالمناسبة طاف الوفد الزيمبابوي بعدد من مرافق و مصالح المحكمة الدستورية. على غرار قاعة الجلسات والمكتبة حيث وقع لوك مالابا على السجل الذهبي. قبل أن يزور قاعة المداولات.

كما زار الوفد بعد هذا اللقاء مقر مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية “بوعلام بسايح”، أين أشاد الأمين العام الدائم للمؤتمر.موسى لعرابة بدور الجزائر الهام في نشر الثقافة الدستورية على المستوى القاري، منوها بالتجربة الجزائرية في الممارسة الدستورية و ذلك في إطار الدبلوماسية الدستورية التي تقوم بها المحكمة الدستورية. من خلال المنظمة الافريقية للمحاكم الدستورية.

من جانبه ، أكد مالابا، بأن الجزائر وبفضل “ثورتها الخالدة وتاريخها المشرف، تعد رمزا للدول التي تناضل في سبيل تحقيق الحرية و الاستقلال”.مبرزا أن بلاده والجزائر “يتقاسمان نفس القيم والمبادئ”. التي يستند اليها مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية المتمثلة في حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم الديموقراطية و تعزيز دولة القانون