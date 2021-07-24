بلحاج يعود إلى أوروبا من بوابة هذا النادي

رسّم الدولي الجزائري نذير بلحاج عودته إلى أوروبا، بعد توصله لاتفاق نهائي مع ناديه السابق سودون الفرنسي، الناشط في الدرجة الثالثة.

وأعلنت إدارة نادي سودون، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن ضمها لخدمات لاعبها السابق بلحاج، الذي أمضى على عقد يربطه بالفريق لمدة موسمين.

وتأتي عودة الدولي الجزائري، إلى أوروبا، بعد مغادرته لها قبل 6 سنوات، أين خاض تجربة طويلة في البطولة الخليجية، أنهاها هذا الصيف مع ناديه السد القطري.

يذكر أن نذير بلحاج (39 عاما)، سبق له حمل قميص نادي سودون، لثلاثة مواسم كاملة، ساهم خلالها في صعود سودون للقسم الأول قبل عدة سنوات.