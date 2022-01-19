بلحاج يُقرر مواصلة مشواره الكروي في الدرجة الثانية القطرية

أعلن نادي معيذر القطري اليوم الأربعاء تعاقده بصفة رسمية مع اللاعب الدولي الجزائري السابق نذير بلحاج.

بطل ملحمة أم درمان تعاقد مع النادي الناشط في الدرجة الثانية القطرية بعد أن أنهى مشواره مع فريق سدان الفرنسي.

ويقترب الظهير الأيسر الجزائري من بلوغ سن ال40 إلا أنه لايزال مُصرا على اللعب في المستوى العالي.

وفي نفس السياق ضم نادي معيذر اللاعب المغربي نبيل الزهر الذي تقمص سابقا ألوان ليفربول الانجليزي.

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، جلسة عمل مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، جاءت هذه الجلسة، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير إلى الدوحة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وتهدف جلسة العمل، إلى التحضير لأجندة ثنائية مكثفة وترسيخ التنسيق حول القضايا الاقليمية.

وأعرب لعمامرة ونظيره القطري خلال المباحثات، عن بالغ ارتياحهما لما حققته العلاقات الثنائية بين البلدين من تعاون وثيق وتفاهم أخوي. وما يحدو قيادتي البلدين الرئيس عبد المجيد تبون وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من عزيمة مشتركة لتطوير هذه العلاقات والارتقاء بها لبناء شراكة استراتيجية متكاملة الأوجه.

كما تم في هذا السياق، استعراض آليات التعاون الثنائي والتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة. لا سيما تبادل الزيارات الثنائية على أعلى مستوى والاتفاق حول عقد الدورة المقبلة للجنة الثنائية المشتركة تحت رئاسة رئيسي حكومتي البلدين. فضلا عن اثراء الإطار القانوني للتعاون والشراكة بين البلدين.

وعلى الصعيد الاقليمي، تناول رئيسا دبلوماسية البلدين مستجدات الأوضاع على الساحة العربية، خاصة تطورات الأزمة الليبية.

وفي هذا الخصوص، أكد لعمامرة ونظيره القطري على ضرورة مواصلة الجهود لتفعيل الحل السياسي للأزمة الليبية. وتفادي كل ما من شأنه المساس بسيادة ووحدة واستقرار ليبيا الشقيقة.

كما تم تبادل وجهات النظر حول عديد الملفات على مستوى القارة الافريقية. وآفاق ترقية حلول سلمية وسياسية لأبرز الأزمات التي تقوض الجهود الرامية لترقية الاستقرار والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

وختاما، اتفق رئيسا دبلوماسية البلدين على الرفع من وتيرة التشاور والتنسيق بما يتماشى والتطورات المتسارعة للأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

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