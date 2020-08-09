بلحسين..أي حالة إصابة بفيروس كورونا تكشف الانتشار النشط للوباء

قال رئيس الخلية المكلفة بالتحقيقات الوبائية وأخصائي الوبائيات البروفيسور محمد بلحسين، إن أي حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 تكشف عن “الانتشار النشط للفيروس في بلدنا”.

ودعا بلحسين في هذا السياق إلى توخي المزيد من الحذر الشديد”.

وأشار المتحدث في تصريح للاذاعة الوطنية، إلى أن الوضع الصحي يكشف أن الفيروس ينتشر بشكل نشط، ويؤثر الآن على البلاد بأكملها.

ولفت بلحسين إلى أن الوباء الذي انتشر بداية بوسط البلاد، أثبت أن له ” قدرة توسع سريعة للغاية”، حيث انتقل شرقا.

وفي المرحلة الثانية ، -يقول البوفيسور- توجه نحو الولايات الجنوبية لكن بدرجة أقل انتشارا.