بلحسين: التحقيقات الوبائية تبقى الحل الوحيد لحصر الفيروس

أكد رئيس الخلية العملياتية للتحري ولمتابعة التحقيقات الوبائية، البروفيسور محمد بلحسين، أن التحقيقات الوبائية تبقى الحل الوحيد لحصر جائحة كوفيد-19.

جاء هذا خلال كلمته الإفتتاحية لورشة حول المراقبة الوبائية لكوفيد-19 تم تنظيمها بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة لدراع بن خدة،.

وأضاف أن التحقيقات الوبائية هي الحل الوحيد لحصر الجائحة بالمجتمع.

وقال :” لا يوجد في الوقت الحالي أي حل لمواجهة الوباء، لا دواء ولا لقاح ناجع …الحل الوحيد يكمن في التحكم في الجائحة وحصرها من خلال التحقيقات الوبائية واللجوء إلى عزل الأشخاص الذين كانوا في إتصال مع المرضى من أجل قطع سلسلة العدوى”.

وأضاف قائلا انه “في يومنا هذا ونحن على عتبة الدخول المدرسي والجامعي وعودة المنافسات الرياضية والحياة الاجتماعية، لا مناص من احترام الإجراءات الوقائية والتحلي بالحيطة والحذر”.

كما أكد البروفيسور بلحسين أنه لا يوحد أي بلد في العالم لديه حل لهذه الجائحة، ونحن مضطرون لاحترام أساسيات مراقبة الجائحة.

من جهتها أشارت الدكتورة سجية شكرون في عرضها حول الوضعية الوبائية بولاية تيزي وزو إلى إنجاز حوالي 2300 تحقيق وبائي من طرف الفرق الثمانية المجندة لهذه الغرض منذ بداية الجائحة بالولاية.