بلحميسي تعلن خلعها لزوجها.. “لا أعلم كيف بدأت علاقتكما لكن سأصبح أحسن بدونك”

أعلنت الممثلة الجزائرية، فاطمة بلحميسي، اليوم الأربعاء، عن انفصالها من زوجها بسبب “الخيانة”. كما قالت الفنانة أنها لا تعلم سبب خيانته لها مع غيرها لحد الساعة .

في حين، ذكرت، فاطمة بلحميسي، أن طليقها خانها مع امرأة تعمل في الميدان. حيث كتبت متسائلة “كيف بدأت علاقتكما لا أعلم ومتى ولا أريد أن أعرف”.

كما جاء في منشور لها عبر “ستوري الانستغرام”، “وأخيرا خلعتك من حياتي وهذا آخر ما كنت أتوقعه منك”. “لست ناكرة للجميل لطالما ذكرتك بالخير وافتخرت بك أمام الكل لكنك كنت تكيد لي كيدا”. “لا اعرف لحد الساعة الأسباب التي جعلتك تخونني مع غيري”.

وتابعت “مع واحدة من وسط الميدان، كل ما أعرفه حاليا أني كنت غبية جدا حين اكتشفت هذا مؤخرا”. “صدمتني المحادثات بينكما كلها حب كل شيء متوقع من ناكري الجميل وما صدمني أكثر وعود الزواج”. “رغم أني لم أفعل لك شيئا لم أقم بإيذاك على كل الخلع قرار مؤلم كذلك لكنه صائب لرد اعتباري”.

وأضافت الممثلة فاطمة بلحميسي، “خلعتك وسأعيش أحسن من قبل لأني امرأة قوية لا تهزني الدبدبات وسترى من سيندم والأيام بيننا”.

وروت في السابق، فاطمة، أنها تعرضت للسحر، حيث قالت أنها وضعت ثقة كبيرة في امرأة إلى درجة أنها أدخلتها إلى المنزل. وصرحت أنها مرضت وكرهت نفسها كثيرا.