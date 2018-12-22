بلحوسين:”الفاف إتخذت القرار الصائب بتعيين بلماضي”

أكد المدرب الجزائري الجديد لفريق أندرلخت البلجيكي “كريم بلحوسين” أن الفاف إتخذت أفضل قرارا لها بتعيين المدرب جمال بلماضي على رأس الخضر.

وقال “بلحوسين” في حوار مطول مع موقع “ديزاد فووت”:”تعيين جمال بلماضي على رأس المنتخب الوطني من بين أفضل القرارات التي إتخذتها الفاف”.

“بلماضي كان لاعب كرة قدم محترف وحقق العديد من النجاحات في البطولة القطرية كمدرب.. يعرف أيضا الكرة الجزائرية والعقلية الجزائرية بشكل دقيق وهذا عامل مُهم لبناء فريق قوي والتعامل مع اللاعبين وكذا الصحفيين”.

“بلماضي بصدد بناء مجموعة جديدة وبفضل اللاعبين الموجودين وكذا إمكانياتهم الكبيرة يُمكن له تحقيق العديد من النجاحات وإعادة الأفراح للشعب الجزائري”.