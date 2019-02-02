بلحوسين:”هذه هي قصة عطال من “بارادو” للنجومية”

كشف المدرب الجزائري “كريم بلحوسين” عن كيفية إستقدامه للنجم الدولي الجزائري “يوسف عطال” لفريق “كورتري” البلجيكي.

وقال المدرب المساعد في فريق “أندرلخت” البلجيكي لمجلة “أونز مونديال”:”عندما وصلت إلى أندرلخت فإن أول شيء قلته للمدرب هو إستقدام يوسف عطال”.

“عندما كنت في كورتري ، لم يكن من السهل إستقدامه، ساعدني “ماتياس ليترمي” كثيراً على ذلك حيث إستغرق الأمر ما يقارب الشهر ”

“أراد الجميع تقريبا التخلي عن الصفقة لكنني رفضت ذلك وواصلت المحاولة وفي الآخير أتى ذلك بثماره”.

“إستقبلته في اليوم الأول ورأيت صبيًا خجولًا ومحبوبًا. لقد ساعدته في شقته ولتناول الطعام أيضاً ، لأنها كانت المرة الأولى التي يغادر فيها الجزائر”.

“أنا حقا أحب هذا الصبي ، لقد شجعته دائما ويستحق أن يكون في مكانه وحتى الذهاب إلى أعلى من ذلك”.