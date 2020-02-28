بلحوسيني: “بعت سيارتي للعلاج في أسبيطار وبونجاح ساعدني”

أبدى مهاجم اتحاد بلعباس، عبد النور بلحوسيني، إمتنانه لمهاجم الخضر بغداد بونجاح، بالنظر للمساعدة الكبيرة التي تلقاها من هذا الأخير، خلال تواجده في قطر للعلاج.

وصرح عبد النور بلحوسيني، للإذاعة الوطنية: “قمت ببيع سيارتي لتأمين تكاليف السفر والعلاج بمركز أسبيطار بقطر”.

وأضاف هداف البطولة: “خلال تواجدي بقطر، إلتقيت ببونجاح، ولن أنسى المساعدة الكبيرة التي قدمها لي طيلة فترة تواجدي هناك”.

وتابع عبد النور بلحوسيني: “بونجاح وقف إلى جانبي، وكان بمثابة الأخ بالنسبة لي في قطر، هو شخص رائع، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح”.