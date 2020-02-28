بلحوسيني: “تلقيت العديد من العروض وهدفي إنهاء الموسم هدافا للبطولة”

الرياضة
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بلحوسيني: “تلقيت العديد من العروض وهدفي إنهاء الموسم هدافا للبطولة”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف مهاجم اتحاد بلعباس، عبد النور بلحوسيني، عن تلقيه عدة عروض من خارج الوطن، موضحا أن هدفه إنهاء الموسم كهداف للبطولة الوطنية.

وصرح عبد النور بلحوسيني، للإذاعة الوطنية: “سعيد بمردودر لحد الآن في البطولة الوطنية، أين تمكنت من تسجيل 10 أهداف”.

وأضاف: “أعمل بجهد للتألق في باقي المباريات وتسجيل المزيد من الأهداف، لإنهاء الموسم كهداف للبطولة الوطنية لهذا الموسم”.

وبخصوص مستقبله، أوضح بلحوسيني: “تلقيت العديد من العروض في الميركاتو المنصرم من السعودية، تونس، بالإضافة لنادي السد القطري”.

وتابع عبد النور بلحوسيني: “لم أتمكن من مغادرة إتحاد بلعباس في الميركاتو المنصرم، لكن أتمنى الإحتراف الموسم المقبل”.


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