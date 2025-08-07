إعــــلانات
بقلم كريم تيغرمت
بلحوسيني: “حضرنا كما ينبغي لمواجهة جنوب إفريقيا”
تحدث لاعب المنتخب الوطني للمحليين، عبد النور بلحوسيني، عن تحضراتهم لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا، مؤكدا استعدادهم التام لهذه المواجهة.

وصرح بلحوسيني، في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة جنوب افريقيا: “حضرنا كما ينبغي مع الطاقم الفني، لمباراة ضد جنوب افريقيا”.

كما أضاف: “فترة تحضيراتنا لـ”الشان”، كانت جد قصيرة، رغم ذلك حققنا الفوز أمام أوغندا بآداء جيد، هو ما رفع معنوياتنا”.

وتابع عبد النور بلحوسيني: “التحضيرات لمواجهة منتخب جنوب افريقيا، جرت بصفة عادية، مثل التحضير لأي مباراة أخرى، ونحن جاهزون”.

