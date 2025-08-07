بلحوسيني: “مواجهة جنوب افريقيا ستكون صعبة وهدفنا بلوغ أبعد حد في الشان”

اعترف لاعب المنتخب الوطني للمحليين، عبد النور بلحوسيني، بصعوبة مباراتهم المقبلة ضمن بطولة “الشان”، والتي ستجمعهم بمنتخب جنوب افريقيا.

وصرح بلحوسيني، اليوم الخميس، في ندوة صحفية: “جنوب افريقيا، يعتبر من أحسن المنتخبات في افريقيا”.

كما أضاف: “مباراتنا ضد جنوب افريقيا، مهمة، وستكون صعبة، لكن سنقدم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز”.

وتابع عبد النور بلحوسيني: “آدائنا امام أوغندا كان جيد، لكن لا يمكننا القول بأننا مرشحين لبلوغ نهائي الشان، سنواصل خوض المنافسة مباراة، بمباراة، بهدف بلوغ أقصى حد في هذه البطولة”.