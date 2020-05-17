بلحوسيني: “هذا آخر موسم لي في البطولة الجزائرية”

الرياضة
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بلحوسيني: “هذا آخر موسم لي في البطولة الجزائرية”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث مهاجم اتحاد بلعباس، عبد النور بلحوسيني، عن مستقبله الكروي، كاشفا أن هذا الموسم هو الأخير له في البطولة الجزائرية.

وصرح بلحوسيني، في حوار لموقع “العربي”: “بالنسبة لي، هذا آخر موسم لي في الجزائر، قبل الرحيل إلى الخارج، لكن لا أستطيع الحديث عن الوجهة التي أفضلها بالتحديد”.

وأضاف: “هناك مفاوضات، لكن الوضع الحالي لم يسمح بتطور الأمور، إن شاء الله تكون النتيجة كما نتمناها، بعد استقرار الأوضاع الصحية، ونهاية الموسم مع فريقي الحالي”.

وتابع: “الإحتراف في أوروبا أولوية كل لاعب، وقد أخوض مستقبلا تجربة في الدور القطري، لكن تركيزي حاليا هو على انهاء الموسم بأحسن طريقة مع اتحاد بلعباس”.

يذكر أن عبد النور بلحوسين (23 عاما)، مهاجم اتحاد بلعباس، هو هداف الموسم الجاري من بطولة المحترف الأول، برصيد 10 أهداف.


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