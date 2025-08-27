بلحوسيني يعزز صفوف شباب بلوزداد قادماً من شباب قسنطينة

أعلن نادي شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم عبد النور إيهاب بلحوسيني، قادماً من النادي الرياضي القسنطيني.

في صفقة تعدّ مكسباً حقيقياً للفريق الأحمر والأبيض في الموسم الجديد من الرابطة المحترفة.

ويعَدّ بلحوسيني من أبرز الأسماء في البطولة الجزائرية خلال المواسم الأخيرة، إذ لفت الأنظار بأدائه القوي رفقة شباب قسنطينة.

وساهم بشكل كبير في نتائج الفريق، بفضل سرعته، ذكائه الهجومي، وقدرته على الحسم داخل منطقة الجزاء.

كما تألق اللاعب بشكل لافت في بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين “الشان” الأخيرة. وقدّم مستويات متميزة مع المنتخب الوطني المحلي، وكان أحد العناصر الفاعلة في مشوار الخُضر.

انضمام بلحوسيني إلى كتيبة “العقيبة” يعكس طموحات إدارة شباب بلوزداد في تدعيم الفريق بعناصر ذات جودة عالية. تحضيراً لموسم يتطلع فيه النادي للمنافسة على جميع الجبهات، محلياً وقارياً.