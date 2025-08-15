بلحوسيني: “حضّرنا كما ينبغي لتحقيق الفوز في مواجهة غينيا”
بقلم كريم تيغرمت
أكد لاعب المنتخب الوطني للمحليين، ايهاب بلحوسيني، جاهيزتهم التامة، لمواجهة منتخب غينيا، بهدف تحقيق الفوز في هذه المباراة.
وصرح بلحوسيني، في هذا الخصوص: “حضرنا جيدا مع الطاقم الفني طيلة اسبوع كامل استعدادا لمباراة غينيا”.
كما أضاف: “منتخب غينيا ليس لديه ما يخسره في هذه المباراة، هو يملك تعداد محترم، ونحن أيضا حضرنا كما ينبغي”.
وتابع ايهاب بلحوسيني: “نسعى لتحقيق الفوز في مواجهة منتخب غينيا والذي يضمن لنا تحقيق التأهل بأريحية”.
يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، سيواجه أمسية اليوم الجمعة، منتخب غينيا، برسم الجولة الثالثة من بطولة “الشان”.
