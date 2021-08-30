بلحوسين: “سونطراك وافقت على حل المشكل المالي لمولودية الجزائر”

كشف رئيس المجمع البترولي، جعفر بالحوسين عن توصله لاتفاق مع مسؤولي شركة سونطراك، لتسوية المشاكل المالية العالقة في مولودية الجزائر.

وصرح بلحوسيني في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “اتصلنا ببعض الأعضاء في المديرية العامة لشركة سوناطراك، وتوصلنا إلى حل توافقي بتكفل الشركة بكل الديون العالقة عن الموسم المنقضي”

وأضاف: “الأعضاء طلبوا مني ترك منصبي كرئيس للمجمع البترولي، لأحد الأشخاص الفاعلين، كوني أنا في تقاعد حاليا”.

وتابع جعفر بلحوسين: “سيتم تعيين مكتب مسير، أين سنقوم بتسليم المهام، والموسم الجديد سينطلق بالنسبة لكل الفروع باسم مولودية الجزائر بدل المجمع البترولي”.