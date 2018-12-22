بلحوسين: “فعلت المستحيل لضمان صفقة عطال”

أشاد المدرب ذو الأصول الجزائرية، كريم بلحوسين، بالدولي الجزائري يوسف عطال، مبرزا المساعي الكبيرة التي قام بها لجلبه إلى نادي كورري البلجيكي، الموسم الماضي.

وفي حوار له مع موقع “ديزاد فوت”، بعد تنصيبه مدربا رسميا لنادي أندرلخت البلجيكي، تحدث كريم بلحوسين عن يوسف عطال كاشفا.

“عندما كنت مديرا رياضيا، لنادي كورتري، أعجبت بآداء يوسف عطال مع المنتخب الجزائري، وهذا ما دفعني للإصرار على استقدامه”.

وأضاف: “اتصلت بزطشي، أين اتفقنا على الصفقة، لكننا واجهنا صعوبات إدارية كبيرة، كادت أن تفشل انتقاله إلى بلجيكا”.

وأردف بلحوسين: “تدخلت هنا لدى إدارة كورتري، وأصريت على استقدامه، لأني كنت واثقا من امكانياته، وقدرته على بلوغ مستوى كبير”.