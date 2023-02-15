بلحوسين :” لم نأخذ ولا دينار في مولودية العلمة منذ بداية الموسم”

طالب لاعب مولودية العلمة زكرياء بلحوسين من إدارة النادي بتحسين وضعية اللاعبين قبل حلول الكارثة في الفريق الكبير.

طالب لاعب مولودية العلمة بلحوسين من إدارة النادي بتحسين وضعية اللاعبين قبل حلول الكارثة في الفريق الكبير.

وقال بلحوسين في تصريح له لـ “النهار” عقب الإقصاء من منافسة الكأس “لم أتقبل ما يحدث في مولودية العلمة، الكارثة، ندائي إلى المسؤولين نعيش وضعية مزرية و لا يوجد أي آمر، لماذا لان نلعب بمساندة الأنصار أين مسؤولينا”

وأضاف بلحوسين “تصوروا 100 ألف ما أخذنهاش منذ بداية الموسم الكروي. ولا راتب، نحمل قميص العلمة من اجل الرجال الذي بلّلوه من اجل النادي”

كما ختم لاعب العلمة “نحن لا نقوم بالمشاكل و لا الإضراب، نريد فقط تحسين الأمور”.

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