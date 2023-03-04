بلحول: “هذا هو السبب الحقيقي لدخولي السجن”

ردّ مهاجم مولودية وهران، حمزة بلحول، على الشائعات التي طالته بعد دخوله السجن، كاشفا السبب الحقيقي وراء ذلك.

وصرح بلحول لتلفزيون “النهار”: “تعرضت لمشكل، بسبب عراك في الحي الذي أقيم فيه، ما تسبب في سجني”.

كما أضاف مهاجم الحمراوة: “البعض استغل هذه الفرصة دون دراية بأي تفاصيل، وقام بنشر شائعات لا أساس لها من الصحة”.

وتابع حمزة بلحول: “ما تعرضت له كان ابتلاء، وحاليا أركز على استعادة مستواي، من أجل العودة سريعا للمنافسة بهدف مساعدة فريقي”.