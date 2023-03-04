بلحول: “هذا هو السبب الحقيقي لدخولي السجن”
بقلم كريم تيغرمت
ردّ مهاجم مولودية وهران، حمزة بلحول، على الشائعات التي طالته بعد دخوله السجن، كاشفا السبب الحقيقي وراء ذلك.
وصرح بلحول لتلفزيون “النهار”: “تعرضت لمشكل، بسبب عراك في الحي الذي أقيم فيه، ما تسبب في سجني”.
كما أضاف مهاجم الحمراوة: “البعض استغل هذه الفرصة دون دراية بأي تفاصيل، وقام بنشر شائعات لا أساس لها من الصحة”.
وتابع حمزة بلحول: “ما تعرضت له كان ابتلاء، وحاليا أركز على استعادة مستواي، من أجل العودة سريعا للمنافسة بهدف مساعدة فريقي”.
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