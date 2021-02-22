بلحيمر:الضغط الذي يشهده استيراد السيارات راجع لحالة ركود السوق بسبب مصانع نفخ العجلات

أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أن حاليا يتم معالجة ملف استيراد السيارات من قبل لجنة قطاعية مختصة يترأسها وزير الصناعة.

وأوضح الناطق الرسمي للحكومة، أن هذه اللجنة، تقوم بعملها على مراحل ووفق الشروط التي من شأنها ضمان تزويد السوق من مركبات.

وأشار بلحيمر، إلى أن الضغط الذي تشهده القضية راجع لحالة “الركود” التي عاشها سوق السيارات بسبب “تركة مصانع نفخ العجلات”.

وقال الوزير، في تصريح لجريدة الجمهورية، أن هذه المصانع خلفت كوارث على الاقتصاد الوطني دون أن يستفيد منها المواطن.

وذكر بلحيمر أن الحكومة قامت بإعادة بعث الملف بما يخدم الصالح العام ويؤسس لصناعة حقيقية للسيارات.

وأضاف في ذات السياق، أن الترخيص بالاستيراد مشروط بإنشاء وحدات إنتاجية بنسبة إدماج عالية في المستقبل.

وطمأن الوزير أن المناخ الاستثماري سيتعزز بجملة من النصوص القانونية التي تعمل الحكومة بمختلف قطاعاتها على إعدادها وإصدارها.