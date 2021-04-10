بلحيمر:المغاربة المطرودون كانوا يدفعون الضرائب لبلدهم رغم أن الأراضي جزائرية

علّق وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، على قضية طرد المزارعين المغاربة من واحة العرجة الحدودية.

وقال بلحيمر، بحوار للـ”عربي بوست”،”للجزائر الحق السيادي المطلق بالتصرف في أراضيها واسترجاع المناطق المستغلة ّبطرق غير قانونية من غير الجزائريين”.

وأشار الناطق الرسمي، أن الحدود مع المغرب أصبحت معابر مفضلة للتهريب، داعيا لاتخاذ الإجراءات التي تنهي هذه الممارسات الخطيرة.

وتابع بلحيمر، “لذلك طالبت الجزائر بكل احترام من المواطنين المغاربة مغادرة منطقة العرجة ومنحتهم مهلة لذلك وسمحت لهم بأخذ ممتلكاتهم”.

وذكّر الوزير، أن هؤلاء المغاربة كانوا يدفعون الضرائب لبلدهم، رغم أنهم كانوا يستغلون أراضي جزائرية لسنوات عديدة دون أدنى مقابل.