بلحيمر:”قضية الكركرات هي انتهاك لوقف اطلاق النار بين المغرب والبوليساريو “

أكد وزير الإتصال، عمار بلحيمر، في حوار خاص به “سبوتنيك”، أن قضية الكركرات هي انتهاك لوقف إطلاق النار المُوقع بين طرفي النزاع المغرب والبوليساريو.

وفي رده على سؤال حول مدى تأثير الخطوات المغربية بمعبر الكركرات على العلاقة بين الجزائر والمغرب، قال بلحيمر:”قضية الكركرات هي انتهاك لوقف إطلاق النار المُوقع بين طرفي النزاع المغرب والبوليساريو، وبطبيعة الحال أيّ نزاع مسلّح يخلُق توتُراً لدى دول الجوار.”

وأضاف الوزير:”السلوك المغربي تسبّب في تفجير الوضع من جديد وإعادة النزاع المسلّح وهو ما حذّرت منه الجزائر مراراً والتي تدعو بالمناسبة السلطات الملكية إلى العودة إلى رشدها وتطبيق القرارات الأممية بتفعيل دور الإتحاد الإفريقي، عن طريق إعادة إحياء دور مجلس السلم و الأمن الذي تم تكليفه رسميا بمتابعة هذه القضية.”