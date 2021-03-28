بلحيمر:نحن على علم بما يحاك ضدنا ونملك جميع الوسائل لتفكيك الألغام المزروعة بحدودنا

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، أن حيازة الجزائر لوسائل التصدي لحملات التشويه، وتفكيك الألغام المزروعة بالحدود ليس مجرد خطاب.

وفي حوار مع الموقع الإلكتروني “الشرق اليوم”، أكد بلحيمر أن حديث رئيس الجمهورية عن وقائع مثبتة حول حملات التشويه نعلم مصدرها.

وأضاف “نحن على علم بكل ما يحاك ضدنا ونملك جميع الوسائل اللازمة لتفكيك الألغام المزروعة على حدودنا”.

واعتبر ما قاله رئيس الجمهورية، عن كون الجزائر بلدا محوريا يحسب له ألف حساب رسالة لكل من يستخدم أساليب قذرة.

وذكر، بأن مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش تعمل على جميع الأصعدة وبآليات جد متطورة لصد الهجمات، مهما كان نوعها ومصدرها.

وهذا للحفاظ على استقرار البلاد والشعب، في ظل تنامي العداء المبني على مصالح، وتحالف بلد من المنطقة مع تنظيمات خطيرة.