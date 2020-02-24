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بلحيمر: إعادة تفعيل صندوق تكوين الصحفيين

الوطني
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بلحيمر: إعادة تفعيل صندوق تكوين الصحفيين
بقلم ايمان عياش

أعلن وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الإثنين، أنه سيتم “إعادة تفعيل صندوق تكوين الصحفيين الذي توقف تمويله منذ عام 2015”.

وقال بلحيمر، في تصريح له بالإذاعة الوطنية، أن “حرية وصول الصحفيين إلى مصادر المعلومة مكفولة قانونيا”.

وأضاف “لا نحتاج إلا لتفعيل القوانين”، مؤكدا أن القانون يلزم الإدارة بفتح مصادر الخبر أمام الإعلام.

وبخصوص الإشهار، شدد بلحيمر  “على ضرورة ضبط الإطار القانوني للإشهار والصحافة الإلكترونية والوكالات الإستشارية، وفتح ورشة لترقية وسائل الإعلام تكنولوجيا وتسريع الرقمنة”.


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